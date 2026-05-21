Falling Walls Lab Rennes 2026 CREM – IGR-IAE (amphithéâtre 2, Jane Aubert Krier) Rennes Lundi 29 juin, 13h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Le Falling Walls Lab Rennes se tiendra le lundi 29 juin 2026 et réunira des étudiants, jeunes chercheurs et innovateurs de toutes disciplines pour présenter leurs idées innovantes.

Le lundi 29 juin 2026, l’Université de Rennes accueillera le **Falling Walls Lab Rennes**, un **concours international dédié aux idées innovantes et aux talents émergents**.

**À cette occasion, étudiants, doctorants, jeunes chercheurs et innovateurs sélectionnés auront trois minutes pour présenter, en anglais, leur projet, leur recherche ou une idée innovante devant un jury et un public.**

Le jury évaluera les présentations selon trois critères :

* **Facteur innovant** : originalité et caractère novateur de l’idée (50 %)

* **Pertinence / Impact** : portée de l’idée dans la discipline et au-delà (40 %)

* **Structure / Performance** : qualité et clarté de la présentation (10 %)

Le ou la lauréat(e) du Falling Walls Lab Rennes sera qualifié(e) pour la finale mondiale à Berlin, le 6 novembre 2026, dans le cadre du Falling Walls Science Summit, grand rendez-vous international dédié aux sciences et à l’innovation.

Le lauréat bénéficiera également d’un soutien financier pour participer à la finale à Berlin.

Université de Rennes, IGR-IAE, amphithéâtre 2, Jane Aubert Krier, 11 rue Jean Macé 35065 Rennes

Lundi 29 juin 2026 de 13h30 à 17h

Présentations en anglais

**Contact**

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Pour toute question, n’hésitez pas à contacter [laura.nguon@pepitebretagne.fr](mailto:laura.nguon@pepitebretagne.fr) et [cecile.bauer@pepitebretagne.fr](mailto:cecile.bauer@pepitebretagne.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-29T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-29T17:00:00.000+02:00

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https://falling-walls.com/falling-walls-lab-rennes-france

CREM – IGR-IAE (amphithéâtre 2, Jane Aubert Krier) 11 rue Jean Macé 35065 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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