Fan Zone Coupe du Monde 2026 Marseille Comedy Club Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Fan Zone Coupe du Monde 2026

Vendredi 10 juillet 2026 de 20h30 à 0h.

Quarts de finale.

Samedi 11 juillet 2026.

Quarts de finale.

Mardi 14 juillet 2026.

Demi-finale.

Mercredi 15 juillet 2026.

Demi-finale.

Dimanche 19 juillet 2026.

Finale. Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-19

Vivez les matchs de la Coupe du Monde 2026 dans la Fan Zone la plus déjantée de Marseille. Projection intégrale sur écran géant de 4×3 mètres (ouais c’est tarrrpin grand), ambiance de stade et surtout commentés en live par 3 humoristes

Le concept est simple le foot mais avec une touche d’humour en plus. Parmi les trois, l’un d’eux ne connaît absolument rien au football. Le résultat ? Des vannes, des questions absurdes et une bonne humeur garantie



Vendredi 26 juin Norvège / France

Vendredi 10 juillet Quarts de finale

Samedi 11 juillet Quarts de finale

Mardi 14 juillet Demi-finales

Mercredi 15 juillet Demi-finales

Dimanche 19 juillet Finale



Profitez du bar et de notre carte de tapas sur place



L’évènement démarre 30 minutes avant le lancement du match pour garantir le bon déroulement du spectacle. .

Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 74 43 41 sebastien.mei01@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience the 2026 World Cup matches in Marseille’s wildest Fan Zone. Full-game broadcasts on a giant 4×3-meter screen (yeah, it’s huuuuge), a stadium-like atmosphere, and best of all: live commentary by three comedians

L’événement Fan Zone Coupe du Monde 2026 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille