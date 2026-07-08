Fan Zone Coupe du Monde 2026 Marseille Comedy Club Marseille 6e Arrondissement
vendredi 10 juillet 2026 · Marseille Comedy Club · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Fan Zone Coupe du Monde 2026
Vendredi 10 juillet 2026 de 20h30 à 0h.
Quarts de finale.
Samedi 11 juillet 2026.
Quarts de finale.
Mardi 14 juillet 2026.
Demi-finale.
Mercredi 15 juillet 2026.
Demi-finale.
Dimanche 19 juillet 2026.
Finale. Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-19
Vivez les matchs de la Coupe du Monde 2026 dans la Fan Zone la plus déjantée de Marseille. Projection intégrale sur écran géant de 4×3 mètres (ouais c’est tarrrpin grand), ambiance de stade et surtout commentés en live par 3 humoristes
Le concept est simple le foot mais avec une touche d’humour en plus. Parmi les trois, l’un d’eux ne connaît absolument rien au football. Le résultat ? Des vannes, des questions absurdes et une bonne humeur garantie
Vendredi 26 juin Norvège / France
Vendredi 10 juillet Quarts de finale
Samedi 11 juillet Quarts de finale
Mardi 14 juillet Demi-finales
Mercredi 15 juillet Demi-finales
Dimanche 19 juillet Finale
Profitez du bar et de notre carte de tapas sur place
L’évènement démarre 30 minutes avant le lancement du match pour garantir le bon déroulement du spectacle. .
Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 74 43 41 sebastien.mei01@gmail.com
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English :
Experience the 2026 World Cup matches in Marseille’s wildest Fan Zone. Full-game broadcasts on a giant 4×3-meter screen (yeah, it’s huuuuge), a stadium-like atmosphere, and best of all: live commentary by three comedians
L’événement Fan Zone Coupe du Monde 2026 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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