Fandango Reloaded KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Fandango Reloaded

Mercredi 17 juin 2026 à partir de 20h.

Jeudi 18 juin 2026 à partir de 18h30. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-18

Les représentations à Marseille reçoivent le soutien du PICE Acción Cultural Española (AC/E).

Jupes larges à rayures multicolores et baskets, castagnettes et casquettes à l’envers, lunettes noires et queue de cheval, beats électro et chansons live la danseuse et chorégraphe espagnole Inka Romaní revient aux sources du fandango, une danse traditionnelle autrefois interdite sous le régime franquiste, dans une forme ultra-contemporaine. Et explosive !







Formée au conservatoire de danse de Valence en Espagne, au centre chorégraphique de Toulouse puis à Londres, Inka Romaní réalise dans sa première pièce un exercice de mémoire quasi ethnographique doublé d’une enquête archéologique en forme d’interrogation les danses urbaines actuelles peuvent-elles jouer un rôle similaire aux danses populaires anciennes ?







Avec Fandango Reloaded, elle réactive une expérience communautaire mais avec son propre filtre en bouleversant les codes et préférant un grand mix urbain à la représentation traditionnelle du fandango. Où les couples se réapproprient ses mouvements vifs, ses déplacements précis et ses pas cadencés sur des bribes de musique augmentées de pop et d’électro, de breaking, de house et de danse contemporaine. Volontairement décalée et audacieuse, sa proposition embrasse les rituels folkloriques d’un point de vue contemporain, jeune et queer, portée par l’énergie brute des six performeur·ses qui s’inventent ensemble un futur dansé régénéré,­ pulsant au rythme de leur jeunesse. .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Performances in Marseille are supported by PICE Acción Cultural Española (AC/E).

L’événement Fandango Reloaded Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille