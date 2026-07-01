Fanfare de la Touffe, Salle Son Tay, Bordeaux

Informations pratiques

Fanfare de la Touffe Samedi 18 juillet, 16h00 Salle Son Tay Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:30:00+02:00

Dans le cadre de la 5ème édition de la Maison Toc Toc, du 17 au 19 juillet

Vous rêvez secrètement de faire parti d’un ensemble musical gigantesque ? Mais vous n’avez jamais touché un instrument de votre vie … TANT MIEUX ! La Fanfare de la Touffe est dédiée aux non-musicien.ne.s, en 2h et avec vos 70 acolytes de fanfare, vous serez fin prêt.e pour une expérience collective et musicale à faire vibrer tout le quartier !

Pour y participer, rien de plus simple :

> Rendez-vous samedi 18 juillet salle Son Tay de 16h à 18h pour un atelier unique.

> A 18h, la Fanfare de la Touffe inaugurera la 2ème journée du festival La Maison Toc Toc avec une parade musicale faite maison et faite le jour-même !

A partir de 8 ans

Aucun prérequis

Instruments fournis

Samedi 18 juillet

Place Ferdinand Buisson

Atelier-répétition 16h – 18h

Concert à 18h

Le festival des arts de la rue La Maison Toc Toc s’installe de nouveau cet été à Bordeaux sud, et cette fois, en 4 lieux :

17 juillet : Rue des Douves

18 juillet : Place Ferdinand Buisson

19 juillet : Parc du Pont Roulant & Parc Carle Vernet

Programmation ici

Inscriptions à la Fanfare de la Touffe

Salle Son Tay 47 Rue de Son-Tay, 33800 Bordeaux Bordeaux 33080 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/ZkjegPNPEVKus2hu7 »}] [{« link »: « https://collectiftoctoc.wordpress.com/la-maison-toc-toc/ »}, {« link »: « https://forms.gle/ZkjegPNPEVKus2hu7 »}]

Fanfare géante et participative de 70 cuivres créée en 1 jour, ouverte à toutes et tous, même ceux qui n’ont jamais pratiqué de musique ! Inscrivez vous ! Fanfare musique