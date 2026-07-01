Fanfare de la Touffe, Salle Son Tay, Bordeaux
samedi 18 juillet 2026 · Salle Son Tay · Bordeaux
Informations pratiques
Fanfare de la Touffe Samedi 18 juillet, 16h00 Salle Son Tay Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:30:00+02:00
Dans le cadre de la 5ème édition de la Maison Toc Toc, du 17 au 19 juillet
Vous rêvez secrètement de faire parti d’un ensemble musical gigantesque ? Mais vous n’avez jamais touché un instrument de votre vie … TANT MIEUX ! La Fanfare de la Touffe est dédiée aux non-musicien.ne.s, en 2h et avec vos 70 acolytes de fanfare, vous serez fin prêt.e pour une expérience collective et musicale à faire vibrer tout le quartier !
Pour y participer, rien de plus simple :
> Rendez-vous samedi 18 juillet salle Son Tay de 16h à 18h pour un atelier unique.
> A 18h, la Fanfare de la Touffe inaugurera la 2ème journée du festival La Maison Toc Toc avec une parade musicale faite maison et faite le jour-même !
- A partir de 8 ans
- Aucun prérequis
- Instruments fournis
Samedi 18 juillet
Place Ferdinand Buisson
Atelier-répétition 16h – 18h
Concert à 18h
Le festival des arts de la rue La Maison Toc Toc s’installe de nouveau cet été à Bordeaux sud, et cette fois, en 4 lieux :
- 17 juillet : Rue des Douves
- 18 juillet : Place Ferdinand Buisson
- 19 juillet : Parc du Pont Roulant & Parc Carle Vernet
Programmation ici
Inscriptions à la Fanfare de la Touffe
Salle Son Tay 47 Rue de Son-Tay, 33800 Bordeaux Bordeaux 33080 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/ZkjegPNPEVKus2hu7 »}] [{« link »: « https://collectiftoctoc.wordpress.com/la-maison-toc-toc/ »}, {« link »: « https://forms.gle/ZkjegPNPEVKus2hu7 »}]
Fanfare géante et participative de 70 cuivres créée en 1 jour, ouverte à toutes et tous, même ceux qui n’ont jamais pratiqué de musique ! Inscrivez vous ! Fanfare musique
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