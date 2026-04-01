Fanfare jazz So Wéwé Ferme du Rutin Cérilly vendredi 24 avril 2026.
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
Concert de la fanfare jazz bénino-auvergnate So Wéwé à l’occasion de leur restitution de résidence où ils ont inventé un cadre musical pour danser sur une bourrée de Cotonou ou se déhancher un Zinli d’Auvergne.
Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by the Benino-Auvergne jazz brass band So Wéwé to mark the end of their residency, during which they invented a musical framework for dancing to a Cotonou bourrée or swaying to an Auvergne Zinli.
L’événement Fanfare jazz So Wéwé Cérilly a été mis à jour le 2026-04-09 par Montluçon Tourisme
