Nationale d’élevage Staffordshire Bull Terrier Mairie Cérilly
Nationale d’élevage Staffordshire Bull Terrier Mairie Cérilly samedi 25 avril 2026.
Cérilly
Nationale d’élevage Staffordshire Bull Terrier
Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Le Club Français du Staffordshire Bull Terrier (SBTCF) organise la nationale d’élevage 2026 au parc des expositions de Cérilly les 25 et 26 avril.
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Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 52 00 mairie@mairie-cerilly.com
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English :
The Club Français du Staffordshire Bull Terrier (SBTCF) is organizing the 2026 national breeding event at the Cérilly exhibition center on April 25 and 26.
L’événement Nationale d’élevage Staffordshire Bull Terrier Cérilly a été mis à jour le 2025-10-06 par Montluçon Tourisme
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