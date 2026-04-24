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Loto Mairie Cérilly

Loto Mairie Cérilly dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : Cérilly Loisirs Animations

Ville : 03350 Cérilly

Département : Allier

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Cérilly

Loto

Mairie Cérilly Loisirs Animations Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 13:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

L’association Cérilly Loisirs Animations organise un loto en 13 parties + 1 gratuites avec plus de 3000€ de lots à gagner (cartes cadeaux, montre connectée, appareils électroménagers, entrée au Pal…).
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Mairie Cérilly Loisirs Animations Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 2 47 97 76 60  cheminotch@wanadoo.fr

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English :

The Cérilly Loisirs Animations association is organizing a lotto with 13 games + 1 free with over 3,000? in prizes to be won (gift cards, a connected watch, household appliances, entry to the Pal…).

L’événement Loto Cérilly a été mis à jour le 2026-04-20 par Montluçon Tourisme

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