Loto Mairie Cérilly
Loto Mairie Cérilly dimanche 26 avril 2026.
Cérilly
Loto
Mairie Cérilly Loisirs Animations Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 13:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
L’association Cérilly Loisirs Animations organise un loto en 13 parties + 1 gratuites avec plus de 3000€ de lots à gagner (cartes cadeaux, montre connectée, appareils électroménagers, entrée au Pal…).
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Mairie Cérilly Loisirs Animations Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 2 47 97 76 60 cheminotch@wanadoo.fr
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English :
The Cérilly Loisirs Animations association is organizing a lotto with 13 games + 1 free with over 3,000? in prizes to be won (gift cards, a connected watch, household appliances, entry to the Pal…).
L’événement Loto Cérilly a été mis à jour le 2026-04-20 par Montluçon Tourisme
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