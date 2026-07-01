Fanfare Party La Frigousse La Frigousse Aÿ-Champagne

Informations pratiques

Aÿ-Champagne

Fanfare Party La Frigousse

La Frigousse 7 Place Henri Martin Aÿ-Champagne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Tout public

Oui oui, on a dit FANFARE

Hâte d’accueillir 10 musiciens de la Café Calva Caennexion, cette fanfare d’étudiants en Santé de la ville de Caen !

On vous promet une jolie sélection de Champagnes et de délicieuses bières signées Bière LA LORETTE

Miblo Coffee Shop (Épernay) nous fera l’honneur de l’inauguration de leur foodtruck sur notre terrasse

Sans manquer quelques huîtres pour vous rafraîchir !

On vous sort la carte dans quelques jours… À très viiiiiite .

La Frigousse 7 Place Henri Martin Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 3 26 54 38 68

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English : Fanfare Party La Frigousse

L’événement Fanfare Party La Frigousse Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne