Fanfare Party La Frigousse La Frigousse Aÿ-Champagne
jeudi 16 juillet 2026 · La Frigousse · Aÿ-Champagne
Informations pratiques
Aÿ-Champagne
Fanfare Party La Frigousse
La Frigousse 7 Place Henri Martin Aÿ-Champagne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Tout public
Oui oui, on a dit FANFARE
Hâte d’accueillir 10 musiciens de la Café Calva Caennexion, cette fanfare d’étudiants en Santé de la ville de Caen !
On vous promet une jolie sélection de Champagnes et de délicieuses bières signées Bière LA LORETTE
Miblo Coffee Shop (Épernay) nous fera l’honneur de l’inauguration de leur foodtruck sur notre terrasse
Sans manquer quelques huîtres pour vous rafraîchir !
On vous sort la carte dans quelques jours… À très viiiiiite .
La Frigousse 7 Place Henri Martin Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 3 26 54 38 68
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English : Fanfare Party La Frigousse
L’événement Fanfare Party La Frigousse Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne