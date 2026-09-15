AGENDA · Paris
Fanny Lederlin et Pascal Chabot, Librairie Compagnie, Paris
mercredi 30 septembre 2026 · Librairie Compagnie · Paris
Informations pratiques
Fanny Lederlin et Pascal Chabot Mercredi 30 septembre, 19h00 Librairie Compagnie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T19:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-30T19:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00
Photographie © Droits Réservés
Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-fanny-lederlin-et-pascal-chabot-1998635130477 »}]
Photographie © Droits Réservés Rencontre-Dédicace
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