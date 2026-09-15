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Fanny Lederlin et Pascal Chabot, Librairie Compagnie, Paris

mercredi 30 septembre 2026 · Librairie Compagnie · Paris

Fanny Lederlin et Pascal Chabot, Librairie Compagnie, Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Librairie Compagnie
Adresse
58 rue des écoles,Paris
Ville
75005 Paris
Département
Paris

Fanny Lederlin et Pascal Chabot Mercredi 30 septembre, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T19:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-30T19:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00

Photographie © Droits Réservés

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-fanny-lederlin-et-pascal-chabot-1998635130477 »}]
Photographie © Droits Réservés Rencontre-Dédicace

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