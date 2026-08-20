Fantaisies colorées, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Fantaisies colorées 17 – 30 octobre Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne

5€/3€, billetterie à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:10:00+02:00

Fin : 2026-10-30T10:30:00+01:00 – 2026-10-30T11:10:00+01:00

Un programme de 5 courts métrages sur la thématique de l’imaginaire et de la magie.

Un génie pas comme les autres, un enfant rêveur, et même une petite cheffe cuisinière à la soupe magique… “Le Génie de la boîte de raviolis” (Claude Barras, 2005), “Le Tout Petit Voyage” (Emily Worms, 2022), “Ma maman est un avion” (Yulia Aronova, 2013), “Le Trop Petit Prince” (Zoïa Trofimova, 2002), « La soupe de Franzy » (Ana Chubinidze, 2001).

Dates et horaires :

Séances à 10h30

samedi 17 octobre

dimanche 18 octobre

mercredi 21 octobre

vendredi 23 octobre

samedi 24 octobre

dimanche 25 octobre

mercredi 28 octobre

vendredi 30 octobre

durée : 37 min

+ d’infos :

jeune public dès 3 ans

payant sur inscription (sauf gratuité dernier week-end du festival)

tarif : 5€/3€, billetterie à venir

Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026 sur le thème « Nos futurs ensemble » du 17/10 au 1/11 au Quai des Savoirs :

programmation à venir

Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Projection de 5 courts métrages pour les enfants, dès 3 ans, à l’agora du Quai des Savoirs. Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026.

Crédit : Folimage