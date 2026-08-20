Fantaisies colorées, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse
samedi 17 octobre 2026 · Quai des Savoirs - Toulouse · Toulouse
Informations pratiques
Fantaisies colorées 17 – 30 octobre Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne
5€/3€, billetterie à venir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:10:00+02:00
Fin : 2026-10-30T10:30:00+01:00 – 2026-10-30T11:10:00+01:00
Un programme de 5 courts métrages sur la thématique de l’imaginaire et de la magie.
Un génie pas comme les autres, un enfant rêveur, et même une petite cheffe cuisinière à la soupe magique… “Le Génie de la boîte de raviolis” (Claude Barras, 2005), “Le Tout Petit Voyage” (Emily Worms, 2022), “Ma maman est un avion” (Yulia Aronova, 2013), “Le Trop Petit Prince” (Zoïa Trofimova, 2002), « La soupe de Franzy » (Ana Chubinidze, 2001).
Dates et horaires :
Séances à 10h30
- samedi 17 octobre
- dimanche 18 octobre
- mercredi 21 octobre
- vendredi 23 octobre
- samedi 24 octobre
- dimanche 25 octobre
- mercredi 28 octobre
- vendredi 30 octobre
durée : 37 min
+ d’infos :
- jeune public dès 3 ans
- payant sur inscription (sauf gratuité dernier week-end du festival)
- tarif : 5€/3€, billetterie à venir
Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026 sur le thème « Nos futurs ensemble » du 17/10 au 1/11 au Quai des Savoirs :
- programmation à venir
Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond
Projection de 5 courts métrages pour les enfants, dès 3 ans, à l’agora du Quai des Savoirs. Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026.
Crédit : Folimage
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