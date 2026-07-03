Fantasio, Théâtre Femina, Bordeaux

Informations pratiques

Fantasio 24 – 26 juin 2027 Théâtre Femina Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-24T20:00:00+02:00 – 2027-06-24T21:30:00+02:00

Fin : 2027-06-26T20:00:00+02:00 – 2027-06-26T21:30:00+02:00

Opéra | Nouvelle production

Fantasio est emblématique des opéras d’Offenbach dans lesquels la légèreté masque une mélancolie plus profonde. Pour clore sa saison lyrique, l’Opéra National de Bordeaux en confie la mise en scène à Julien Lubek et Cécile Roussat, un duo formé au mime Marceau et au clown qui développe un univers fantasque glissant subtilement vers le burlesque. Pour cette nouvelle édition des opéras pour chœur, les artistes du Chœur sont les protagonistes de l’action et l’orchestre est remplacé par un piano et des percussions qui révèlent autrement la vivacité de la partition d’Offenbach. Attirés par les œuvres qui avancent masquées, Julien Lubek et Cécile Roussat estiment que Fantasio cache une profondeur rare : « Fantasio choisit de devenir bouffon. Non pas pour rire, mais pour se protéger du monde et dire des vérités que personne ne prononcerait autrement. » Entre satire et poésie, cette nouvelle production donnée au Théâtre Fémina après une résidence de création qui se tiendra à la Méca du 31 mai au 18 juin dessine un clown mélancolique, observateur lucide d’un monde figé dans ses conventions.

Production Opéra National de Bordeaux, en partenariat avec l’OARA et le Théâtre Fémina.

Ateliers de l’Opéra National de Bordeaux, dans le cadre de sa démarche « zéro achat »

Autour du spectacle

Jeudi 24 juin 18 h 30 : rencontre avec Salvatore Caputo, Théâtre Fémina

En savoir plus

Théâtre Femina 10 Rue de Grassi, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/opera-fantasio-89091 »}]

Offenbach | Roussat & Lubek Opéra