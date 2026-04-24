Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La pierre de fondation du couvent des Visitandines, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

La pierre de fondation du couvent des Visitandines, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

La pierre de fondation du couvent des Visitandines, Musée d’Aquitaine, Bordeaux vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Musée d'Aquitaine

Adresse : 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif : 5€, gratuit Carte Jeune

La pierre de fondation du couvent des Visitandines Vendredi 3 juillet, 12h15 Musée d’Aquitaine Gironde

5€, gratuit Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T12:15:00+02:00 – 2026-07-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T12:15:00+02:00 – 2026-07-03T13:00:00+02:00

Saviez-vous qu’avant d’accueillir un musée, le site du musée d’Aquitaine a une longue histoire ? Venez la découvrir à travers cette pierre gravée, témoin du début de la présence des sœurs Visitandines à Bordeaux.

Vendredi 3 juillet à 12h15 (durée : 45 minutes)
5€, gratuit Carte Jeune
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial pierre couvent

Marion Belleville – marie de bordeaux

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)