La pierre de fondation du couvent des Visitandines, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
La pierre de fondation du couvent des Visitandines, Musée d’Aquitaine, Bordeaux vendredi 3 juillet 2026.
La pierre de fondation du couvent des Visitandines Vendredi 3 juillet, 12h15 Musée d’Aquitaine Gironde
5€, gratuit Carte Jeune
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T12:15:00+02:00 – 2026-07-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T12:15:00+02:00 – 2026-07-03T13:00:00+02:00
Saviez-vous qu’avant d’accueillir un musée, le site du musée d’Aquitaine a une longue histoire ? Venez la découvrir à travers cette pierre gravée, témoin du début de la présence des sœurs Visitandines à Bordeaux.
Vendredi 3 juillet à 12h15 (durée : 45 minutes)
5€, gratuit Carte Jeune
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial pierre couvent
Marion Belleville – marie de bordeaux
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Fusées, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux 24 avril 2026
- Visite commentée : Brouillard en rade de Bordeaux, musée d’Aquitaine, Bordeaux 24 avril 2026
- La troisième main – Exposition collective, Open the door 71, Bordeaux 24 avril 2026
- WhatsApp, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux 24 avril 2026
- La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier !, Parc de Lussy, Bordeaux 24 avril 2026