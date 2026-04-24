La pierre de fondation du couvent des Visitandines, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

La pierre de fondation du couvent des Visitandines Vendredi 3 juillet, 12h15 Musée d’Aquitaine Gironde

5€, gratuit Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T12:15:00+02:00 – 2026-07-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T12:15:00+02:00 – 2026-07-03T13:00:00+02:00

Saviez-vous qu’avant d’accueillir un musée, le site du musée d’Aquitaine a une longue histoire ? Venez la découvrir à travers cette pierre gravée, témoin du début de la présence des sœurs Visitandines à Bordeaux.

Vendredi 3 juillet à 12h15 (durée : 45 minutes)

5€, gratuit Carte Jeune

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial pierre couvent

Marion Belleville – marie de bordeaux