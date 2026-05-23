FANTASMA Circus Erotica – Pride Weekend 26 & 27 juin 2026 Folies Bergère Paris

Ça a été le show sensation de ces dernières années ! Le spectacle qui donne vie à tes fantasmes les plus inavouables, Fantasma Circus Erotica, revient pour des dates exceptionnelles les 26 et 27 juin prochains dans le cadre du mois des fiertés !

Au programme : cirque, performances visuelles et physiques, strip-tease et danse mais surtout une soirée électrique dont tu te souviendras longtemps.

La presse en parle

Quotidien “Un spectacle qui pourrait intégrer la culture française du futur”

Canal + – Les éclaireurs “Un cabaret nouveau avec des corps libres qui ont leur propre définition de la sexualité”

Les Inrocks “Fantasma Circus Erotica est une montagne russe d’émotions. Un rollercoaster jouissif et sensuel.”

TÊTU “Une explosion subversive assumée dans la tradition de ce qu’est l’art du cabaret”

Télérama (TTT) « À voir sans détour et sans complexe”

ELLE “Préparez vous à avoir chaud !”

Numéro “Fantasma promet une orgie artistique aussi libératrice que déjantée”

Le Bonbon “Une aventure à l’esthétique léchée et puissante”

Magazine Mixte “Le show queer à ne pas manquer”

Créateurs :

Une création SAVARY & ZAFFUTO

Création chorégraphique : MIMI

Création costumes : Angèle MICAUX

Création lumières : Pascal NOËL

Création vidéo : Clément DEZELUS

Crédits Photos : @Clément Dezelus ©Maxwell Aurelien James et ©Florian Cléret

Production : La Neuvième Production

Fantasma Circus Erotica, revient pour des dates exceptionnelles les 26 et 27 juin prochains à l’occasion du mois des fiertés !

Du vendredi 26 juin 2026 au samedi 27 juin 2026 :

payant Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Folies Bergère 32 Rue Richer 75009 Paris

Métro -> 7 : Cadet (Paris) (245m)

Bus -> 7485 : Provence – Faubourg Montmartre (Paris) (163m)

Vélib -> Geoffroy – Marie (44.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.foliesbergere.com/fr/Fantasma-Circus-Erotica-Une-Creation-Savary-Zaffuto-26-Juin-Au-28-Juin-2026-Billetterie-Paris contact@la-neuvieme.fr



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