AGENDA · Saint-Ulphace
Fantastiques fossiles, Salle des associations, Saint-Ulphace
samedi 19 septembre 2026 · Salle des associations · Saint-Ulphace
Informations pratiques
Fantastiques fossiles Samedi 19 septembre, 15h00 Salle des associations Sarthe
Limité à 10 enfants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Nous découvrirons la vie il y a 100 millions d’années et les fossiles découverts à Saint-Ulphace !
Salle des associations Rue d’Authon, 72320 Saint-Ulphace Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire
Nous découvrirons la vie il y a 100 millions d’années et les fossiles découverts à Saint-Ulphace !
©IA
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