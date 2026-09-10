Fantastiques fossiles, Salle des associations, Saint-Ulphace

Informations pratiques

Fantastiques fossiles Samedi 19 septembre, 15h00 Salle des associations Sarthe

Limité à 10 enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Nous découvrirons la vie il y a 100 millions d’années et les fossiles découverts à Saint-Ulphace !

Salle des associations Rue d’Authon, 72320 Saint-Ulphace Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire

Nous découvrirons la vie il y a 100 millions d’années et les fossiles découverts à Saint-Ulphace !

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