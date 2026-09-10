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AGENDA · Saint-Ulphace

Exposition sur le patrimoine de Saint-Ulphace, Salle des associations, Saint-Ulphace

samedi 19 septembre 2026 · Salle des associations · Saint-Ulphace

Exposition sur le patrimoine de Saint-Ulphace, Salle des associations, Saint-Ulphace

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des associations
Adresse
Rue d'Authon, 72320 Saint-Ulphace
Ville
72320 Saint-Ulphace
Département
Sarthe

Exposition sur le patrimoine de Saint-Ulphace 19 et 20 septembre Salle des associations Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de Saint-Ulphace, son patrimoine et ses légendes.

Salle des associations Rue d’Authon, 72320 Saint-Ulphace Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire
Venez découvrir l’histoire de Saint-Ulphace, son patrimoine et ses légendes.

©Laëtitia Demay

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