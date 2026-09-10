Exposition sur le patrimoine de Saint-Ulphace, Salle des associations, Saint-Ulphace

Informations pratiques

Exposition sur le patrimoine de Saint-Ulphace 19 et 20 septembre Salle des associations Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de Saint-Ulphace, son patrimoine et ses légendes.

Salle des associations Rue d’Authon, 72320 Saint-Ulphace Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire

Venez découvrir l’histoire de Saint-Ulphace, son patrimoine et ses légendes.

©Laëtitia Demay