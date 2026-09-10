Quand le train s’arrêtait à Saint-Ulphace, Salle des associations, Saint-Ulphace

Informations pratiques

Quand le train s’arrêtait à Saint-Ulphace Samedi 19 septembre, 17h00 Salle des associations Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Nous découvrirons le tram qui passait à Saint-Ulphace, à travers une conférence donnée par Alain Gossart.

Salle des associations Rue d’Authon, 72320 Saint-Ulphace Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire

Nous découvrirons le tram qui passait à Saint-Ulphace, à travers une conférence donnée par Alain Gossart.

©