Petit goûter des enfants, Salle des associations, Saint-Ulphace

Informations pratiques

Petit goûter des enfants Samedi 19 septembre, 16h00 Salle des associations Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Nous partagerons un petit goûter près du plan d’eau, à la suite des activités autour du patrimoine de Siant-Ulphace.

Salle des associations Rue d’Authon, 72320 Saint-Ulphace Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire

Nous partagerons un petit goûter près du plan d’eau, à la suite des activités autour du patrimoine de Siant-Ulphace.