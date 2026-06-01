Fantaz show IV, V VI Cirque Electrique Paris
Fantaz show IV, V VI Cirque Electrique Paris lundi 1 juin 2026.
Les dimanches et le 14 juillet
Le bal de Fantazio, un dimanche exceptionnel où nous danserons sur les flonflons. Performance et décadence dans une ambiance punkabilly les amis !
Les lundis de transe :
Fantazio invite Stephen Harrison, Jasmine, Bianca Ianuzzi, Denis Charolles, Yann Joussein pour survivre aux ondes infectées de la Silicon Valley.
Des secousses, des chants latins, du Rockabilly psychiatrique, attention aux vertiges.
Après le sombre hiver et toutes ses guerres, Fantazio fait pleuvoir le printemps dans nos belles âmes d’enfant.
Le mardi 14 juillet 2026
de 20h00 à 21h30
Le lundi 22 juin 2026
de 20h00 à 21h30
Le lundi 01 juin 2026
de 20h00 à 21h30
Le dimanche 21 juin 2026
de 20h00 à 21h30
payant
Prix libre au chapeau.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-15T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-01T20:00:00+02:00_2026-06-01T21:30:00+02:00;2026-06-21T20:00:00+02:00_2026-06-21T21:30:00+02:00;2026-06-22T20:00:00+02:00_2026-06-22T21:30:00+02:00;2026-07-14T20:00:00+02:00_2026-07-14T21:30:00+02:00
Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/fantaz-show-iv-v-vi
Afficher la carte du lieu Cirque Electrique et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Ateliers de l’art culinaire au Moyen Âge La Conciergerie Paris 2 juin 2026
- Sur les traces de Denise Bernot : au cœur des études birmanes BULAC Paris 2 juin 2026
- La tournée des échoppes ! La Conciergerie de Paris PARIS 2 juin 2026
- Le piano de Margot : Que le spectacle commence ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 3 juin 2026
- Les madrigaux italiens Eglise Saint Jean Paris 3 juin 2026