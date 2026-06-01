Fantaz show IV, V VI Cirque Electrique Paris

Les dimanches et le 14 juillet

Le bal de Fantazio, un dimanche exceptionnel où nous danserons sur les flonflons. Performance et décadence dans une ambiance punkabilly les amis !

Les lundis de transe :

Fantazio invite Stephen Harrison, Jasmine, Bianca Ianuzzi, Denis Charolles, Yann Joussein pour survivre aux ondes infectées de la Silicon Valley.

Des secousses, des chants latins, du Rockabilly psychiatrique, attention aux vertiges.

Après le sombre hiver et toutes ses guerres, Fantazio fait pleuvoir le printemps dans nos belles âmes d’enfant.

Le mardi 14 juillet 2026

de 20h00 à 21h30

Le lundi 22 juin 2026

de 20h00 à 21h30

Le lundi 01 juin 2026

de 20h00 à 21h30

Le dimanche 21 juin 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Prix libre au chapeau.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-15T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-01T20:00:00+02:00_2026-06-01T21:30:00+02:00;2026-06-21T20:00:00+02:00_2026-06-21T21:30:00+02:00;2026-06-22T20:00:00+02:00_2026-06-22T21:30:00+02:00;2026-07-14T20:00:00+02:00_2026-07-14T21:30:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

https://www.cirque-electrique.com/events/fantaz-show-iv-v-vi



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