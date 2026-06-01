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Fantaz show IV, V VI Cirque Electrique Paris

Fantaz show IV, V VI Cirque Electrique Paris

Fantaz show IV, V VI Cirque Electrique Paris lundi 1 juin 2026.

Lieu : Cirque Electrique

Adresse : Place du Maquis du Vercors

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif : <p>Prix libre au chapeau.</p>

Les dimanches et le 14 juillet

Le bal de Fantazio, un dimanche exceptionnel où nous danserons sur les flonflons. Performance et décadence dans une ambiance punkabilly les amis !

Les lundis de transe :

Fantazio invite Stephen Harrison, Jasmine, Bianca Ianuzzi, Denis Charolles, Yann Joussein pour survivre aux ondes infectées de la Silicon Valley.

Des secousses, des chants latins, du Rockabilly psychiatrique, attention aux vertiges.

Après le sombre hiver et toutes ses guerres, Fantazio fait pleuvoir le printemps dans nos belles âmes d’enfant.
Le mardi 14 juillet 2026
de 20h00 à 21h30
Le lundi 22 juin 2026
de 20h00 à 21h30
Le lundi 01 juin 2026
de 20h00 à 21h30
Le dimanche 21 juin 2026
de 20h00 à 21h30
payant

Prix libre au chapeau.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-15T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-01T20:00:00+02:00_2026-06-01T21:30:00+02:00;2026-06-21T20:00:00+02:00_2026-06-21T21:30:00+02:00;2026-06-22T20:00:00+02:00_2026-06-22T21:30:00+02:00;2026-07-14T20:00:00+02:00_2026-07-14T21:30:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors  75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/fantaz-show-iv-v-vi


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