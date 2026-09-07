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Far West, Pôle culturelle La Grande Passerelle, Saint-Malo

samedi 3 octobre 2026 · Pôle culturelle La Grande Passerelle · Saint-Malo

Far West, Pôle culturelle La Grande Passerelle, Saint-Malo

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Pôle culturelle La Grande Passerelle
Adresse
2 rue Nicolas Bouvier Saint Malo
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine

Far West Samedi 3 octobre, 14h00 Pôle culturelle La Grande Passerelle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Pour cette édition 2026, la médiathèque vous emmène au Far West ; Au programme : lecture musicale, ateliers créatifs, initiation à la danse country et jeux à la découverte du Far West.

Pôle culturelle La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint Malo Saint-Malo 35400 Rocabey Ille-et-Vilaine Bretagne 0299407800 https://lagrandepasserelle.saint-malo.fr/
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©Magnifica

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