Far West, Pôle culturelle La Grande Passerelle, Saint-Malo

Informations pratiques

Far West Samedi 3 octobre, 14h00 Pôle culturelle La Grande Passerelle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Pour cette édition 2026, la médiathèque vous emmène au Far West ; Au programme : lecture musicale, ateliers créatifs, initiation à la danse country et jeux à la découverte du Far West.

Pôle culturelle La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint Malo Saint-Malo 35400 Rocabey Ille-et-Vilaine Bretagne 0299407800 https://lagrandepasserelle.saint-malo.fr/

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