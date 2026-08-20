Fara i Vikingu, réalisé par Rémi Ramecourt, Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Fara i Vikingu, réalisé par Rémi Ramecourt Samedi 19 septembre, 14h30 Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire

160 places assises / Evènement prévu dans l’auditorium Julien Gracq (entrée par la porte de la Micro-Folie). Attention, la porte sera fermée pendant la conférence, vous devrez arriver à l’heure pour vous installer. Merci de votre compréhension. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

La Micro-Folie Mauges-sur-Loire vous emmène au cœur des recherches historiques et archéologiques pour comprendre au mieux la période et les mœurs de cette tranche bien précise de l’histoire de France.

L’année dernière, une troupe de reconstitution vikings a descendu la Loire et s’est arrêtée quelques jours sur l’île batailleuse. Au-delà de montrer sa passion et son travail de restitution remarquable, l’équipage de cette descente avait un autre but : la réalisation d’un film documentaire sur la navigation en Loire et en drakkar* en conditions d’époque. Découvrez la qualité de leur création, vous serez embarqué dans une descente en Loire pas comme les autres !

L’équipe sera présente pour présenter leur film et répondre à vos questions.

* Malgré sa consonance scandinave, le mot « drakkar » est une invention française du 19e siècle. C’est un néologisme qui décrit l’ensemble des bateaux vikings.

Contact : microfolie@mauges-sur-loire.fr ou 02 41 39 46 36

Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil Rue Charles de Renneville (St Florent-le-Vieil), 49410 Mauges-sur-Loire, France Mauges-sur-Loire 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire +33285290347 https://www.mauges-sur-loire.fr/contacts/abbaye-mauriste [{« link »: « mailto:microfolie@mauges-sur-loire.fr »}] https://openagenda.com/fr/jep-2026-pays-de-la-loire/events/57601169_un-camp-viking-au-coeur-de-la-loire-suite L’abbaye mauriste du XIVe siècle de Saint-Florent-le-Vieil abrite en son sein des espaces d’exposition uniques. Tout au long de l’année, le service culturel de Mauges-sur-Loire propose une programmation d’expositions d’art contemporain gratuites et des actions de médiation à destination de tous les publics. Des partenariats sont mis en place avec des acteurs culturels locaux ainsi qu’avec le département du Maine-et-Loire, le FRAC des Pays de la Loire, la maison Julien Gracq… visant des projets de qualité avec des artistes plasticiens issus de tous horizons.

La Micro-Folie vous emmène au cœur des recherches historiques et archéologiques pour comprendre au mieux la période et les mœurs de cette tranche bien précise de l’histoire de France.

©RémiRamecourt