AGENDA · Périgueux
Farandole à Histoire (à partir de 3 ans) Bibliothèque annexe du Toulon Périgueux
mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque annexe du Toulon · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Farandole à Histoire (à partir de 3 ans)
Bibliothèque annexe du Toulon 20 rue Forquenot Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Gratuit .
Bibliothèque annexe du Toulon 20 rue Forquenot Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 74 96
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English : Farandole à Histoire (à partir de 3 ans)
L’événement Farandole à Histoire (à partir de 3 ans) Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux
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