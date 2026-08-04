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Farandole à Histoire (à partir de 3 ans) Bibliothèque annexe du Toulon Périgueux

mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque annexe du Toulon · Périgueux

Farandole à Histoire (à partir de 3 ans) Bibliothèque annexe du Toulon Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Bibliothèque annexe du Toulon
Adresse
20 rue Forquenot
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif

Périgueux

Farandole à Histoire (à partir de 3 ans)

Bibliothèque annexe du Toulon 20 rue Forquenot Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:00:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Gratuit   .

Bibliothèque annexe du Toulon 20 rue Forquenot Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 74 96 

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English : Farandole à Histoire (à partir de 3 ans)

L’événement Farandole à Histoire (à partir de 3 ans) Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux

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