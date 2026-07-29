UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Périgueux

Farandole à histoires Périgueux

mercredi 2 septembre 2026 · Périgueux

Farandole à histoires Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
68 Rue Pierre Brantôme
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Farandole à histoires

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 16:00:00
fin : 2026-09-02

Date(s) :
2026-09-02

Lecture de contes et albums.
Jeune public dès 3 ans.
Entrée libre   .

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 46 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Farandole à histoires

L’événement Farandole à histoires Périgueux a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Communal de Périgueux

À voir aussi à Périgueux (Dordogne)