AGENDA · Périgueux
Farandole à histoires Périgueux
mercredi 2 septembre 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Farandole à histoires
68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 16:00:00
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Lecture de contes et albums.
Jeune public dès 3 ans.
Entrée libre .
68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 46 13
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English : Farandole à histoires
L’événement Farandole à histoires Périgueux a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Communal de Périgueux
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