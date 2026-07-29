Informations pratiques

Périgueux

Farandole à histoires

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 16:00:00

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

Lecture de contes et albums.

Jeune public dès 3 ans.

Entrée libre .

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 46 13

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English : Farandole à histoires

L’événement Farandole à histoires Périgueux a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Communal de Périgueux