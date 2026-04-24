Fascinante Ecosse, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Fascinante Ecosse, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux mercredi 10 juin 2026.
Fascinante Ecosse Mercredi 10 juin, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T17:30:00+02:00 – 2026-06-10T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T17:30:00+02:00 – 2026-06-10T19:00:00+02:00
Rencontre avec l’autrice écossaise Jenni Fagan et l’éditrice Anne-Marie Métailié
Romancière, artiste et réalisatrice écossaise Jenni Fagan est remarquée pour sa poésie. Son premier roman, La Sauvage, qui s’inspire de son adolescence chaotique, séduit la critique britannique et américaine. Les Buveurs de lumière, roman d’anticipation aborde l’intime comme un poste d’observation. La Fille du Diable est un récit aux allures de légende.
Avec Ootlin, elle revient, à sa manière, sur son parcours dans un système d’aide à l’enfance défaillant.
Elle travaille comme écrivain en résidence dans des unités de néonatologie, des prisons pour femmes, avec des aveugles, des jeunes délinquants, des femmes en danger, et à l’université d’Édimbourg.
Anne-Marie Métaillié est à la tête de la maison d’édition qui porte son nom, dont la devise est “Des livres pour vivre passionnément”
En partenariat avec les amis de la machine à lire
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Jenni_Fagan »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne-Marie_M%C3%A9taili%C3%A9 »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca0001236005.locale=fr »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca0001361219.locale=fr »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca0001541331.locale=fr »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1000768649.locale=fr »}, {« link »: « https://editions-metailie.com/ »}, {« link »: « https://amis-lml.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Rencontre avec l’autrice écossaise Jenni Fagan et l’éditrice Anne-Marie Métailié Littérature Ecosse
Anne Marie Metaillé
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