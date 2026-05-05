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Fascinantes chauve-souris 2026, Parc bordelais, Bordeaux

Fascinantes chauve-souris 2026, Parc bordelais, Bordeaux

Fascinantes chauve-souris 2026, Parc bordelais, Bordeaux vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Parc bordelais

Adresse : rue Godard 33000 Bordeaux

Ville : 33200 Bordeaux

Département : Gironde

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif : Gratuit, public adulte, sur inscription uniquement

Fascinantes chauve-souris 2026 26 juin – 14 juillet Parc bordelais Gironde

Gratuit, public adulte, sur inscription uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T21:30:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-14T21:30:00+02:00 – 2026-07-14T23:00:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez le parc Bordelais après le coucher du soleil en suivant Linda Pouchard, guide naturaliste, qui vous fera découvrir les chauve-souris de France, dont celles présentes dans le parc.
Balade gratuite public adulte 15 personnes maximum, organisée par la Ville de Bordeaux, sur inscription uniquement.

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Balade nature au parc bordelais sur les chauve-souris chauve-souris chiroptere

Gilles San Martin

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