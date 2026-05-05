Fascinantes chauve-souris 2026, Parc bordelais, Bordeaux
Fascinantes chauve-souris 2026, Parc bordelais, Bordeaux vendredi 26 juin 2026.
Fascinantes chauve-souris 2026 26 juin – 14 juillet Parc bordelais Gironde
Gratuit, public adulte, sur inscription uniquement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T21:30:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-14T21:30:00+02:00 – 2026-07-14T23:00:00+02:00
Découvrez ou redécouvrez le parc Bordelais après le coucher du soleil en suivant Linda Pouchard, guide naturaliste, qui vous fera découvrir les chauve-souris de France, dont celles présentes dans le parc.
Balade gratuite public adulte 15 personnes maximum, organisée par la Ville de Bordeaux, sur inscription uniquement.
Parc bordelais rue Godard 33000 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/fascinantes-chauve-souris-2026?_gl=1*vfqctr*_gcl_au*MTIzNzM5NjM0Mi4xNzY5NzA2ODI5LjExMTE0NzA0MjMuMTc3NzQ0MzE3MS4xNzc3NDQzMTc3*_ga*MTIxNDA1MTMxMC4xNjIxOTUzODEy*_ga_39H9VBFX7G*czE3Nzc0NDMxNjAkbzQ0NyRnMSR0MTc3NzQ0NTY0NyRqNTckbDAkaDEzMjI1MTA2OTA. »}]
Balade nature au parc bordelais sur les chauve-souris chauve-souris chiroptere
Gilles San Martin
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