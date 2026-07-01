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Le Chœur et Djamileh, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

mercredi 8 juillet 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Le Chœur et Djamileh, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Le Chœur et Djamileh Mercredi 8 juillet, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T20:00:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T20:00:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00

Voix | Chœur

 

Pour comprendre l’histoire de cet opéra inspiré d’un conte oriental de Musset, le Choeur propose un spectacle d’une heure, avec un récitant, pour plonger dans l’univers poétique et envoûtant de Bizet.

Programme
Georges Bizet, Djamileh

En partenariat avec :

 

Image

Ils ont dit :

« Se retrouvent avec plaisir les habituelles qualités de transparence, d’intelligibilité et de vivacité des chœurs de l’Opéra de Bordeaux » 

(Olyrix – 12/07/2019 – Stéphane Lelièvre)

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://onb.notre-billetterie.com/billets?spec=296 »}] [{« link »: « https://www.lessentiel.fr/bordeaux »}, {« link »: « https://www.olyrix.com/articles/enregistrements/3265/offenbach-la-perichole-minkowski-cd-disque-album-palazzetto-bru-zane-article-critique-chronique-compte-rendu-2019-barbeyrac-doray-ruvio-mauillon-musiciens-louvre-pasturaud-sclavis-pardailhe-huchet-hys-choeur-opera-national-bordeaux-extremo-duhamel-bignagn »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-le-choeur-et-djamileh-76412 »}]
Chœur de l’Opéra National de Bordeaux Voix

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