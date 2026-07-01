Le Chœur et Djamileh, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
mercredi 8 juillet 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Le Chœur et Djamileh Mercredi 8 juillet, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T20:00:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T20:00:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00
Voix | Chœur
Pour comprendre l’histoire de cet opéra inspiré d’un conte oriental de Musset, le Choeur propose un spectacle d’une heure, avec un récitant, pour plonger dans l’univers poétique et envoûtant de Bizet.
Programme
Georges Bizet, Djamileh
En partenariat avec :
Ils ont dit :
« Se retrouvent avec plaisir les habituelles qualités de transparence, d’intelligibilité et de vivacité des chœurs de l’Opéra de Bordeaux »
(Olyrix – 12/07/2019 – Stéphane Lelièvre)
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://onb.notre-billetterie.com/billets?spec=296 »}] [{« link »: « https://www.lessentiel.fr/bordeaux »}, {« link »: « https://www.olyrix.com/articles/enregistrements/3265/offenbach-la-perichole-minkowski-cd-disque-album-palazzetto-bru-zane-article-critique-chronique-compte-rendu-2019-barbeyrac-doray-ruvio-mauillon-musiciens-louvre-pasturaud-sclavis-pardailhe-huchet-hys-choeur-opera-national-bordeaux-extremo-duhamel-bignagn »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-le-choeur-et-djamileh-76412 »}]
Chœur de l’Opéra National de Bordeaux Voix
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