Le Chœur et Djamileh, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Le Chœur et Djamileh Mercredi 8 juillet, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T20:00:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T20:00:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00

Voix | Chœur

Pour comprendre l’histoire de cet opéra inspiré d’un conte oriental de Musset, le Choeur propose un spectacle d’une heure, avec un récitant, pour plonger dans l’univers poétique et envoûtant de Bizet.

Programme

Georges Bizet, Djamileh

En partenariat avec :

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Ils ont dit :

« Se retrouvent avec plaisir les habituelles qualités de transparence, d’intelligibilité et de vivacité des chœurs de l’Opéra de Bordeaux » (Olyrix – 12/07/2019 – Stéphane Lelièvre)

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://onb.notre-billetterie.com/billets?spec=296 »}] [{« link »: « https://www.lessentiel.fr/bordeaux »}, {« link »: « https://www.olyrix.com/articles/enregistrements/3265/offenbach-la-perichole-minkowski-cd-disque-album-palazzetto-bru-zane-article-critique-chronique-compte-rendu-2019-barbeyrac-doray-ruvio-mauillon-musiciens-louvre-pasturaud-sclavis-pardailhe-huchet-hys-choeur-opera-national-bordeaux-extremo-duhamel-bignagn »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-le-choeur-et-djamileh-76412 »}]

Chœur de l’Opéra National de Bordeaux Voix