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Fascinantes chauves-souris, Parc de la maison des enfants, Lille

mercredi 26 août 2026 · Parc de la maison des enfants · Lille

Fascinantes chauves-souris, Parc de la maison des enfants, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Parc de la maison des enfants
Adresse
794 Avenue de Dunkerque, 59160 Lille
Ville
59160 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Fascinantes chauves-souris Mercredi 26 août, 20h00 Parc de la maison des enfants Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T20:00:00+02:00 – 2026-08-26T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T20:00:00+02:00 – 2026-08-26T22:00:00+02:00

Elles sortent à la tombée de la nuit et commence alors un ballet incessant et frénétique ! Les chauves-souris se réveillent et elles ont faim de moustiques et de papillons de nuit. Grâce à ces incroyables mammifères volants, les populations d’insectes sont naturellement régulées. Venez les observer et découvrir leurs secrets lors d’une sortie avec une animatrice de la LPO Hauts-de-France.
Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».

Parc de la maison des enfants 794 Avenue de Dunkerque, 59160 Lille Lille 59160 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3929 »}]
Elles sortent à la tombée de la nuit et commence alors un ballet incessant et frénétique !

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