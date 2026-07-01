Fascinantes chauves-souris, Parc de la maison des enfants, Lille

Informations pratiques

Fascinantes chauves-souris Mercredi 26 août, 20h00 Parc de la maison des enfants Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T20:00:00+02:00 – 2026-08-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T20:00:00+02:00 – 2026-08-26T22:00:00+02:00

Elles sortent à la tombée de la nuit et commence alors un ballet incessant et frénétique ! Les chauves-souris se réveillent et elles ont faim de moustiques et de papillons de nuit. Grâce à ces incroyables mammifères volants, les populations d’insectes sont naturellement régulées. Venez les observer et découvrir leurs secrets lors d’une sortie avec une animatrice de la LPO Hauts-de-France.

Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».

Parc de la maison des enfants 794 Avenue de Dunkerque, 59160 Lille Lille 59160 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3929 »}]

Elles sortent à la tombée de la nuit et commence alors un ballet incessant et frénétique !