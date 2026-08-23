Fast Cie Inti Théâtra Espace culturel Saint Clément Craon

Informations pratiques

Craon

Fast Cie Inti Théâtra

Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-18 20:00:00

fin : 2027-02-18 21:30:00

Date(s) :

2027-02-18

Et si nos vêtements en disaient plus sur le monde que sur nous ? FAST démêle avec humour et lucidité les fils invisibles de la fast fashion.

Avant, je mettais trois minutes pour m’habiller. Maintenant, je prends trois minutes, juste pour choisir mes chaussettes. . Lorsque Didier Poiteaux commence à s’intéresser à la fast fashion, il ne soupçonne pas l’engrenage dans lequel il s’apprête à plonger. Derrière ces vêtements produits à grande vitesse et à bas prix, se dessine une industrie tentaculaire, emblématique d’un modèle économique qui pousse à produire toujours plus… et à désirer toujours davantage. Et paradoxalement, plus il enquête sur ce système et ses ravages, plus Didier prend plaisir à soigner son apparence. Avec son complice Olivier Lenel, Didier Poiteaux nous entraîne dans un spectacle à la fois drôle, sensible et résolument vivant. Entre récit personnel, enquête documentaire et échanges avec les spectateurs, FAST questionne avec finesse notre rapport aux vêtements et à la consommation. Sans morale ni leçon, le spectacle ouvre un espace de réflexion comment concilier notre désir de paraître et l’urgence de prendre soin du monde ?

Une traversée intime et collective, qui nous invite à regarder différemment ce que nous portons… et ce que cela raconte de nous.

Les petits +

Séance scolaire le jeudi 18 février à 14h.

Portes ouvertes de l’Aboutique de Craon avant le spectacle au 9 rue de l’Éperon à Craon de 17h30 à 19h30.

Dress-Troc après le spectacle un vêtement encombre ton armoire ? Viens avec et repars avec une nouvelle pièce !

Dès 13 ans .

Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 19 89 culture@paysdecraon.fr

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English :

What if our clothes said more about the world than about us? FAST unravels the invisible threads of fast fashion with humor and insight.

L’événement Fast Cie Inti Théâtra Craon a été mis à jour le 2026-08-23 par SUD MAYENNE