UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Orvault

FAST ou Comment se réapproprier nos désirs dans une société de consommation ?, Salle l’Odyssée, Orvault

dimanche 14 février 2027 · Salle l'Odyssée · Orvault

FAST ou Comment se réapproprier nos désirs dans une société de consommation ?, Salle l’Odyssée, Orvault

Informations pratiques

Début
dimanche 14 février 2027
Fin
lundi 15 février 2027
Lieu
Salle l'Odyssée
Adresse
1 Route de Basse Indre, Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 9 € à 23 €

FAST ou Comment se réapproprier nos désirs dans une société de consommation ? 14 et 15 février 2027 Salle l’Odyssée Loire-Atlantique

De 9 € à 23 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-14T17:00:00+01:00 – 2027-02-14T18:15:00+01:00
Fin : 2027-02-15T20:00:00+01:00 – 2027-02-15T21:15:00+01:00

En mêlant témoignages personnels, interviews et interaction constante avec le public, les comédiens dévoilent les dessous de l’industrie textile.
Ludique à souhait, il creuse des questions complexes :
Peut-on se réapproprier nos désirs dans une société de consommation ? Comment ne pas laisser nos choix être guidés par les injonctions incessantes de la publicité ? Quand vient le moment de choisir d’acheter ou non un t-shirt, où se situe la frontière entre l’intime et le politique ?

Salle l’Odyssée 1 Route de Basse Indre, Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/161-Fast »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]
Autour d’un podium de défi lé de mode, FAST interroge l’ambiguïté de notre rapport à notre propre image, et au vêtement en particulier.

Ryszard Karcz

À voir aussi à Orvault (Loire-Atlantique)