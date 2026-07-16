FAST ou Comment se réapproprier nos désirs dans une société de consommation ?, Salle l’Odyssée, Orvault

Informations pratiques

FAST ou Comment se réapproprier nos désirs dans une société de consommation ? 14 et 15 février 2027 Salle l’Odyssée Loire-Atlantique

De 9 € à 23 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-14T17:00:00+01:00 – 2027-02-14T18:15:00+01:00

Fin : 2027-02-15T20:00:00+01:00 – 2027-02-15T21:15:00+01:00

En mêlant témoignages personnels, interviews et interaction constante avec le public, les comédiens dévoilent les dessous de l’industrie textile.

Ludique à souhait, il creuse des questions complexes :

Peut-on se réapproprier nos désirs dans une société de consommation ? Comment ne pas laisser nos choix être guidés par les injonctions incessantes de la publicité ? Quand vient le moment de choisir d’acheter ou non un t-shirt, où se situe la frontière entre l’intime et le politique ?

Salle l’Odyssée 1 Route de Basse Indre, Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/161-Fast »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]

Autour d’un podium de défi lé de mode, FAST interroge l’ambiguïté de notre rapport à notre propre image, et au vêtement en particulier.

Ryszard Karcz