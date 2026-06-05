Fatoumata Diawara Capellia La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-10 20:00 – 21:30

Gratuit : non De 18 € à 37 € Réservations sur https://www.capellia.fr ou à la billetterie du mardi au vendredi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h au 9, chemin de Roche Blanche, 44240 La Chapelle-sur-Erdre Tout public

En quittant le Mali à 19 ans pour fuir un mariage forcé, Fatoumata Diawara emporte avec elle ses racines africaines et son désir de liberté, qu’elle a à coeur de chanter, en bambara, depuis bientôt quinze ans sur les plus prestigieuses scènes internationales. Des rythmes wassoulou aux arrangements contemporains de – M – ou Gorillaz, sa voix navigue sur des courants musicaux variés, empruntant à la culture malienne comme à la pop, au jazz ou au rock. Plus personnel, son nouvel album aborde les thèmes de la famille, de la maternité, de la trahison ou de la résilience.

Capellia La Chapelle-sur-Erdre 44240

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