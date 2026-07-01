Fatoumata Diawara, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Fatoumata Diawara Jeudi 10 décembre, 20h00 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique

De 16 € à 26 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:30:00+01:00

Entre tradition et modernité, elle met au goût du jour les rythmes wassoulou et les techniques vocales de l’Afrique de l’Ouest, bousculant les codes, dans un univers éclectique et avant-gardiste.

Afro-pop, folk, jazz, funk ou encore rock indé : au confluent de la tradition et de la modernité, haute en couleur, sa musique navigue d’un style à l’autre avec une renversante fluidité.

Espace Culturel Capellia Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/agenda/142-Fatoumata-Diawara »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]

Reconnue comme l’une des plus belles voix de l’Afrique moderne, Fatoumata Diawara a déjà envoûté une poignée de héros du rock anglais, quelques géants du jazz américain mais aussi le français M ! afro-pop jazz

Marcello Perego