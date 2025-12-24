Fatoumata Diawara Festival des Veyracomusies, Veyrac
Fatoumata Diawara Festival des Veyracomusies, Veyrac vendredi 15 mai 2026.
Fatoumata Diawara Festival des Veyracomusies
Mas Martin Veyrac Haute-Vienne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Le festival des Veyracomusies accueille la chanteuse Fatoumata Diawara.
Elle est une énergie pure. Sa voix vibrante raconte l’Afrique, ses souffrances et ses joies retrouvées, chantées dans sa langue maternelle, le bambara. C’est une artiste envoûtante, capable d’agiter les émotions, de faire rire, pleurer, et surtout, de faire danser son public.
Concert sous le grand chapiteau (réservations en ligne ou en billetteries partenaires). .
Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Fatoumata Diawara Festival des Veyracomusies
