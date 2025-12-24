Fatoumata Diawara Festival des Veyracomusies, Veyrac

Fatoumata Diawara Festival des Veyracomusies

Mas Martin Veyrac Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Le festival des Veyracomusies accueille la chanteuse Fatoumata Diawara.

Elle est une énergie pure. Sa voix vibrante raconte l’Afrique, ses souffrances et ses joies retrouvées, chantées dans sa langue maternelle, le bambara. C’est une artiste envoûtante, capable d’agiter les émotions, de faire rire, pleurer, et surtout, de faire danser son public.

Concert sous le grand chapiteau (réservations en ligne ou en billetteries partenaires). .

Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

