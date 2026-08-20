FATOUMATA DIAWARA, Théâtre Coluche, Plaisir

Informations pratiques

FATOUMATA DIAWARA Vendredi 14 mai 2027, 20h30 Théâtre Coluche Yvelines

Plein tarif 40€ / Abonné 36€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-14T20:30:00+02:00 – 2027-05-14T21:30:00+02:00

Fin : 2027-05-14T20:30:00+02:00 – 2027-05-14T21:30:00+02:00

Fatoumata Diawara est une énergie pure. Sa voix, vibrante, raconte l’Afrique, ses souffrances et ses joies retrouvées, chantées dans sa langue maternelle, le bambara. Femme libre avant tout, elle utilise l’art comme un chemin. À travers son chant, elle aborde les sujets cruciaux de l’excision et du mariage forcé, des épreuves personnelles qu’elle transforme en un message universel d’espoir et de résilience. Ayant fui le Mali à 19 ans pour écrire sa propre histoire, Fatoumata Diawara continue, à 44 ans, d’ausculter les travers de la société tout en célébrant sa double vie d’artiste et de mère.

Une figure majeure de la musique africaine, dont la présence sur scène est toujours un moment bouillonnant ! Elle a repris « Un autre monde » avec – M – en version malienne.

Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France https://www.tec-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3985 »}]

Une artiste envoûtante, capable d’agiter les émotions, de faire rire, pleurer, et surtout, de faire danser son public.