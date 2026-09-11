JeP – Visite guidée à deux voix du Château de Plaisir, Château de Plaisir, Plaisir

Informations pratiques

JeP – Visite guidée à deux voix du Château de Plaisir Samedi 19 septembre, 14h15, 15h30, 16h30 Château de Plaisir Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite à deux voix du château par la chef de projet de la restauration du château et une guide-conférencière du musée.

Une présentation historique du château suivie d’une visite dans les coulisses du chantier de restauration du château de Plaisir.

Château de Plaisir rue de la Brétechelle, 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-plaisir.fr/jep »}]

Visite commentée à deux voix du château

© J.C. Bardot / Musée de la ville – SQY