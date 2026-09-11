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BONGO WHITE + DJ CAM, La Clé Des Champs, Plaisir

vendredi 25 septembre 2026 · La Clé Des Champs · Plaisir

BONGO WHITE + DJ CAM, La Clé Des Champs, Plaisir

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
La Clé Des Champs
Adresse
13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir
Ville
78370 Plaisir
Département
Yvelines
Tarif
Plein tarif 20€ / Abonné 16€ / - 26 ans 12€ / - 12 ans 8€

BONGO WHITE + DJ CAM Vendredi 25 septembre, 20h30 La Clé Des Champs Yvelines

Plein tarif 20€ / Abonné 16€ / – 26 ans 12€ / – 12 ans 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T21:30:00+02:00

En 2016, il a sorti son premier album, « Pourquoi le monde tourne carré ? », qui a été acclamé par les critiques et l’a propulsé sur le devant de la scène, notamment grâce à sa collaboration avec Tonton David sur le single « Rien ne sert de courir ».
En 2018, il s’est rendu à Kingston pour enregistrer son deuxième album « Souvenez-vous » avec des musiciens légendaires comme Leroy « Horsemouth » Wallace et Robbie Lyn. Cet album a donné lieu au documentaire « Bongo White in Jamaica ». Son dernier album, « Paradoxal » (2022), explore les contradictions humaines avec une fusion unique d’instruments traditionnels et modernes.

La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4004 »}]
Concert reggae

(c)Pierre.meiffred.com

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