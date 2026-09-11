BONGO WHITE + DJ CAM, La Clé Des Champs, Plaisir

Informations pratiques

BONGO WHITE + DJ CAM Vendredi 25 septembre, 20h30 La Clé Des Champs Yvelines

Plein tarif 20€ / Abonné 16€ / – 26 ans 12€ / – 12 ans 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T21:30:00+02:00

En 2016, il a sorti son premier album, « Pourquoi le monde tourne carré ? », qui a été acclamé par les critiques et l’a propulsé sur le devant de la scène, notamment grâce à sa collaboration avec Tonton David sur le single « Rien ne sert de courir ».

En 2018, il s’est rendu à Kingston pour enregistrer son deuxième album « Souvenez-vous » avec des musiciens légendaires comme Leroy « Horsemouth » Wallace et Robbie Lyn. Cet album a donné lieu au documentaire « Bongo White in Jamaica ». Son dernier album, « Paradoxal » (2022), explore les contradictions humaines avec une fusion unique d’instruments traditionnels et modernes.

La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4004 »}]

Concert reggae

(c)Pierre.meiffred.com