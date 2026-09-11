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LE TRIO GEORGE SAND, La Clé Des Champs, Plaisir

samedi 21 novembre 2026 · La Clé Des Champs · Plaisir

LE TRIO GEORGE SAND, La Clé Des Champs, Plaisir

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
La Clé Des Champs
Adresse
13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir
Ville
78370 Plaisir
Département
Yvelines
Tarif
Plein tarif 20€ / Abonné 16€ / - 26ans 12€ / - 12ans 8€

LE TRIO GEORGE SAND Samedi 21 novembre, 20h30 La Clé Des Champs Yvelines

Plein tarif 20€ / Abonné 16€ / – 26ans 12€ / – 12ans 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T20:30:00+01:00 – 2026-11-21T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-21T20:30:00+01:00 – 2026-11-21T21:30:00+01:00

Beethoven exerça une influence considérable sur les auteurs romantiques comme le suggère le tableau de Danhauser dans lequel Liszt, au piano, rend hommage à Beethoven dont le buste domine les auditeurs, tandis qu’Alexandre Dumas, Victor Hugo, Paganini, Rossini, Marie d’Agout et George Sand l’écoutent avec ferveur jouer la « Marcia Funebre sulla morte d’un Eroe » de Beethoven.
Le programme interprété par le Trio George Sand épouse l’esprit de ce tableau.

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2026 sera une « année George Sand » pour les 150 ans de sa disparition. 2027 sera l’année du bicentenaire de la mort de Beethoven.

(c) Lyodoh Kaneko

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