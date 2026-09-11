LE TRIO GEORGE SAND, La Clé Des Champs, Plaisir

Informations pratiques

LE TRIO GEORGE SAND Samedi 21 novembre, 20h30 La Clé Des Champs Yvelines

Plein tarif 20€ / Abonné 16€ / – 26ans 12€ / – 12ans 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T20:30:00+01:00 – 2026-11-21T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T20:30:00+01:00 – 2026-11-21T21:30:00+01:00

Beethoven exerça une influence considérable sur les auteurs romantiques comme le suggère le tableau de Danhauser dans lequel Liszt, au piano, rend hommage à Beethoven dont le buste domine les auditeurs, tandis qu’Alexandre Dumas, Victor Hugo, Paganini, Rossini, Marie d’Agout et George Sand l’écoutent avec ferveur jouer la « Marcia Funebre sulla morte d’un Eroe » de Beethoven.

Le programme interprété par le Trio George Sand épouse l’esprit de ce tableau.

La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4010 »}]

2026 sera une « année George Sand » pour les 150 ans de sa disparition. 2027 sera l’année du bicentenaire de la mort de Beethoven.

(c) Lyodoh Kaneko