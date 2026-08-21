TABLAO DE TANGO, La Clé Des Champs, Plaisir
samedi 7 novembre 2026 · La Clé Des Champs · Plaisir
Informations pratiques
TABLAO DE TANGO Samedi 7 novembre, 20h30 La Clé Des Champs Yvelines
Plein tarif 20€ / Abonné 16€ / – 26ans 12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T21:30:00+01:00
Loin du « tango for export », des paillettes et de ses avatars spectaculaires, ce plateau de luxe de grands solistes – et leurs instruments voyageurs, guitare, harmonica et voix – incarne un blues portuaire sans fioritures.
La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4014 »}]
Une plongée radicale dans le tango pure souche, tel qu’il est né dans l’embouchure du Rio de la Plata fin XIXe.
(c)-Aprimorado-NRporJoanaCesar
À voir aussi à Plaisir (Yvelines)
- Découverte de l’apiculture et des plantes carnivores, Bois de Sainte Apolline, Plaisir 22 août 2026
- Les Yeux de Taqqi, Théâtre Eurydice ESAT, Plaisir 11 septembre 2026
- BONGO WHITE + DJ CAM, La Clé Des Champs, Plaisir 25 septembre 2026
- La Carmen de Buenos Aires, Théâtre Coluche, Plaisir 6 novembre 2026
- LE TRIO GEORGE SAND, La Clé Des Champs, Plaisir 21 novembre 2026