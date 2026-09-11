JeP – Escape Game : Le poison du médecin, Château de Plaisir, Plaisir

Informations pratiques

JeP – Escape Game : Le poison du médecin Samedi 19 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Château de Plaisir Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Simon Le Tellier, propriétaire du château de Plaisir, est attendu au chevet du roi Louis XIII. Atteint d’une maladie de Crohn, ce dernier doit ingérer un remède purgatif préparé par son médecin ordinaire. Mais la duchesse de Chevreuse, célèbre intrigante de la Conspiration de Chalais, a remplacé le contenu de sa fiole avec du poison, en vue d’éliminer le souverain !

Parviendrez-vous à retrouver la fiole avant que le médecin ne se rende à son fatal rendez-vous ?

Château de Plaisir rue de la Brétechelle, 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France

Escape game « Le poison du médecin »

©J.C. Bardot / Musée de la ville – SQY