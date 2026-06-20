FAUST. FAIT, NON DIT. Montpellier
vendredi 9 octobre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
FAUST. FAIT, NON DIT.
178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault
Tarif : 32 – 32 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-10
Avec Faust, fait non dit, Romeo Castellucci propose une relecture radicale du mythe de Faust. Avant même le pacte avec Méphistophélès, Faust affronte déjà le néant, la crise du langage et la séparation des mots et des choses.
Avec Faust, fait non dit, Romeo Castellucci propose une relecture radicale du mythe de Faust. Avant même le pacte avec Méphistophélès, Faust affronte déjà le néant, la crise du langage et la séparation des mots et des choses.
À travers images, silence, corps, matière et musique de Scott Gibbons, Castellucci fait de la scène un espace mental traversé de visions. Loin d’adapter Goethe littéralement, il révèle les fractures invisibles du personnage et signe une méditation sensorielle sur le savoir, le sacré et la représentation.
Toutes les dates
09/10/2026 20:00
10/10/2026 17:00
Tarif
De 10 € à 32 € .
178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65
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English : FAUST. FAIT, NON DIT.
With *Faust, fait non dit*, Romeo Castellucci offers a radical reinterpretation of the Faust myth. Even before the pact with Mephistopheles, Faust is already confronting nothingness, the crisis of language, and the separation of words and things.
L’événement FAUST. FAIT, NON DIT. Montpellier a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT MONTPELLIER
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