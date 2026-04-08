Faut-il désespérer de la culture ? Écuries de Baroja Anglet

Anglet

Faut-il désespérer de la culture ?

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Nous autres, civilisations, savons désormais que nous sommes mortelles , écrivait Paul Valéry après le désastre de la Première Guerre mondiale. Pourquoi la culture ne nous protège-t-elle pas de la barbarie, que l’on voit renaître inlassablement, malgré la sophistication de nos systèmes de pensée et le raffinement des arts ? Que même la patrie de Goethe et de Bach se soit abîmée à ce point dans la négation de l’humain est-il un signe définitif d’une défaite de la pensée , ou avons-nous encore des raisons de croire que la culture est le seul rempart contre la déshumanisation de l’homme ? À l’heure de l’intelligence artificielle et des drones tueurs, faut-il désespérer de la culture ?

Conférence par Agnès Cugno, professeur de philosophie (CPGE Lycée Cassin Bayonne).

Dans le cadre du cycle de conférences de philosophie proposé par Christophe Lamoure. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

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L’événement Faut-il désespérer de la culture ? Anglet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Anglet