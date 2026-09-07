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AGENDA · Pessac

Feel Good Campus, Campus universitaires, Pessac

lundi 5 octobre 2026 · Campus universitaires · Pessac

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Campus universitaires
Adresse
22 Avenue Pey Berland 33600 Pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde

Feel Good Campus 5 – 18 octobre Campus universitaires Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T00:00:00+02:00 – 2026-10-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-18T00:00:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

À l’occasion des SISM, l’Espace Santé Étudiants propose le Feel Good Campus, un programme d’animations dédié à la santé mentale des étudiants sur plusieurs campus de la métropole bordelaise.

Tout au long de la quinzaine, des interventions artistiques, des villages festifs, des temps d’échange et des événements culturels inviteront les étudiants à prendre soin de leur santé mentale et à découvrir les ressources qui leur sont destinées.

Retrouve le programme complet sur la page Instagram de l’Espace Santé Etudiant (@espace_sante_etudiants_bdx)

Évènement organisé par l’Espace Santé Étudiants

Campus universitaires 22 Avenue Pey Berland 33600 Pessac Pessac 33600 Brivazac-Candau Gironde Nouvelle-Aquitaine
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