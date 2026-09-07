Feel Good Campus, Campus universitaires, Pessac
lundi 5 octobre 2026 · Campus universitaires · Pessac
Informations pratiques
Feel Good Campus 5 – 18 octobre Campus universitaires Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T00:00:00+02:00 – 2026-10-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-18T00:00:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00
À l’occasion des SISM, l’Espace Santé Étudiants propose le Feel Good Campus, un programme d’animations dédié à la santé mentale des étudiants sur plusieurs campus de la métropole bordelaise.
Tout au long de la quinzaine, des interventions artistiques, des villages festifs, des temps d’échange et des événements culturels inviteront les étudiants à prendre soin de leur santé mentale et à découvrir les ressources qui leur sont destinées.
Retrouve le programme complet sur la page Instagram de l’Espace Santé Etudiant (@espace_sante_etudiants_bdx)
Évènement organisé par l’Espace Santé Étudiants
Campus universitaires 22 Avenue Pey Berland 33600 Pessac Pessac 33600 Brivazac-Candau Gironde Nouvelle-Aquitaine
Festival : les SISM pour les étudiants SISM 2026 Semaines d’Information sur la Santé Mentale
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