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FEET UNE HISTOIRE DES DANSES JAZZ BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

samedi 13 mars 2027 · Place Armand Lanoux · Perpignan

FEET UNE HISTOIRE DES DANSES JAZZ BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 13 mars 2027
Fin
samedi 13 mars 2027
Heure de début
20:29:00
Lieu
Place Armand Lanoux
Adresse
Palais des Congrès
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
32 32 36 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

FEET UNE HISTOIRE DES DANSES JAZZ BOITACLOUS

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 32 – 32 – 36

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 20:29:00
fin : 2027-03-13

Date(s) :
2027-03-13

Au Palais des Congrès, magnifique voyage musical et chorégraphique
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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 

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English :

At the Palais des Congr%E8s, a magnificent musical and choreographic journey

L’événement FEET UNE HISTOIRE DES DANSES JAZZ BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-01 par PERPIGNAN TOURISME

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