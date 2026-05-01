Pézenas

FEET, UNE HISTOIRE DES DANSES JAZZ

7 bis rue Henri Reboul Pézenas Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

100 ans de danse Jazz, de musique et d’histoire.

Au fil des tableaux contés, joués et dansés, nous découvrons la naissance des danses Jazz, leurs chemins et à quel point leurs influences ont été déterminantes dans les danses modernes.

Du cake walk au charleston, du lindy hop au modern jazz, Feet nous plonge dans la scène ballroom, les clubs de jazz, théâtres et les rues de la Nouvelle Orléans.

danse Angélique Larqué et Thierru Vodsey

Saxophone et conte Matthieu Allemandou

Claviers Thierry Ollé

Batterie Pierre Costes

Matrisse productions

#SAISONCULTURELLE

#SAISONCULTURELLEPEZENAS .

7 bis rue Henri Reboul Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 32 59 23 billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr

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English : FEET, UNE HISTOIRE DES DANSES JAZZ

100 years of jazz dance, music and history.

L’événement FEET, UNE HISTOIRE DES DANSES JAZZ Pézenas a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 ADT34