FEET, UNE HISTOIRE DES DANSES JAZZ Pézenas
FEET, UNE HISTOIRE DES DANSES JAZZ Pézenas samedi 9 mai 2026.
Pézenas
FEET, UNE HISTOIRE DES DANSES JAZZ
7 bis rue Henri Reboul Pézenas Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
100 ans de danse Jazz, de musique et d’histoire.
Au fil des tableaux contés, joués et dansés, nous découvrons la naissance des danses Jazz, leurs chemins et à quel point leurs influences ont été déterminantes dans les danses modernes.
Du cake walk au charleston, du lindy hop au modern jazz, Feet nous plonge dans la scène ballroom, les clubs de jazz, théâtres et les rues de la Nouvelle Orléans.
danse Angélique Larqué et Thierru Vodsey
Saxophone et conte Matthieu Allemandou
Claviers Thierry Ollé
Batterie Pierre Costes
Matrisse productions
#SAISONCULTURELLE
#SAISONCULTURELLEPEZENAS .
7 bis rue Henri Reboul Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 32 59 23 billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr
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English : FEET, UNE HISTOIRE DES DANSES JAZZ
100 years of jazz dance, music and history.
L’événement FEET, UNE HISTOIRE DES DANSES JAZZ Pézenas a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 ADT34
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