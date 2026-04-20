Pézenas

TRAIL LAS FOLADAS DELS POLINETS

10 rue Jean Vigo Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Evènement sportif et festif qui se déroulera le 10 mai 2026 !

Course nature de 5km ou 11km de course à pied, 11km randonnée et 2 parcours enfants.

Scène musicale, et bourse aux articles de sports !

Départ

10 euros pour la course

5 euros pour la randonnée

Gratuit pour la course enfants

Majoration de 3 euros après le 4 Mai.

Réservation sur 3wsports.com .

10 rue Jean Vigo Pézenas 34120 Hérault Occitanie

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English : TRAIL LAS FOLADAS DELS POLINETS

A festive sporting event on May 10, 2026!

5km nature race or 11km run, 11km hike and 2 children’s courses.

Musical stage and sports goods market!

L’événement TRAIL LAS FOLADAS DELS POLINETS Pézenas a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34