TRAIL LAS FOLADAS DELS POLINETS Pézenas
TRAIL LAS FOLADAS DELS POLINETS Pézenas dimanche 10 mai 2026.
Pézenas
TRAIL LAS FOLADAS DELS POLINETS
10 rue Jean Vigo Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Evènement sportif et festif qui se déroulera le 10 mai 2026 !
Course nature de 5km ou 11km de course à pied, 11km randonnée et 2 parcours enfants.
Scène musicale, et bourse aux articles de sports !
Départ
10 euros pour la course
5 euros pour la randonnée
Gratuit pour la course enfants
Majoration de 3 euros après le 4 Mai.
Réservation sur 3wsports.com .
10 rue Jean Vigo Pézenas 34120 Hérault Occitanie
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English : TRAIL LAS FOLADAS DELS POLINETS
A festive sporting event on May 10, 2026!
5km nature race or 11km run, 11km hike and 2 children’s courses.
Musical stage and sports goods market!
L’événement TRAIL LAS FOLADAS DELS POLINETS Pézenas a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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