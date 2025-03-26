FELIX DHJAN – GRAND KURSAAL Besancon

FELIX DHJAN Début : 2026-03-19 à 20:00. Tarif : – euros.

1D PRODUCTION ET 1.618 PRÉSENTENT : FELIX DHJANFélix Dhjan se joue du monde moderne avec un style très singulier un subtil mélange de rire et de réflexion sur des sujets aussi profonds que décalés.Est-ce qu’on était aussi complexé avant l’invention du miroir ?Pourquoi le bonheur des autres nous met-il face à notre propre misère ?Entre pompier et trader… c’est quoi finalement être un mec bien ?Et du chimpanzé à Elon Musk… en quoi avons-nous progressé ?Raciste ou Antiraciste ? Féministe ou Misogyne ? Pro-Vax ou Anti-Vax ? Pourquoi sommes-nous devenus si binaires ?Entre thèmes de fond, une gestuelle unique et improvisation, le tout sublimé par une aisance scénique déconcertante, Félix débarque avec un spectacle cru, authentique et hilarant.Réservation PMR : reservations@ngproductions.fr

GRAND KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25