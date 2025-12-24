Féloche Festival des Veyracomusies, Veyrac

Féloche Festival des Veyracomusies

Mas Martin Veyrac Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

2026-05-16

2026-05-16

2026-05-16

Le festival des Veyracomusies accueille le chanteur Féloche.

Armé de sa mandoline et de sa fantaisie jubilatoire, Féloche (nomination aux Victoires de la Musiques 2015) est adepte des expérimentations musicales. Ovni musical résolument libre dans l’univers de la chanson française, l’auteur de Silbo et Darwin avait raison s’expérimente en solo pour la première fois de sa carrière et en profite pour dévoiler en live les premiers morceaux de son prochain album à paraitre courant 2026.

Concert dans la salle Jean Ferrat (réservations en ligne ou en billetteries partenaires). .

