Féminine de Printemps Pau
Féminine de Printemps Pau dimanche 19 avril 2026.
Féminine de Printemps
parc Tissie Pau Pyrénées-Atlantiques
Dimanche 19 avril 2026, Pau accueille La Féminine un rendez-vous sportif, festif et solidaire autour d’une course ou marche accessible à toutes, sur un parcours urbain d’environ 6 km. Entre amies, en famille ou entre collègues, venez partager une matinée pleine d’énergie au cœur de la ville. Départ à 11h (horaires indicatifs). Animations, musique et encouragements jalonnent le parcours. Inscriptions en ligne (places limitées) et infos pratiques sur le site officiel tarifs, retrait des dossards, accès et stationnement. .
parc Tissie Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lafemininedepau.fr
