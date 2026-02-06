Féminine de Printemps Pau

Féminine de Printemps

Dimanche 19 avril 2026, Pau accueille La Féminine un rendez-vous sportif, festif et solidaire autour d’une course ou marche accessible à toutes, sur un parcours urbain d’environ 6 km. Entre amies, en famille ou entre collègues, venez partager une matinée pleine d’énergie au cœur de la ville. Départ à 11h (horaires indicatifs). Animations, musique et encouragements jalonnent le parcours. Inscriptions en ligne (places limitées) et infos pratiques sur le site officiel tarifs, retrait des dossards, accès et stationnement. .

