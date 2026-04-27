Femme Vie Liberté Bourges
Femme Vie Liberté Bourges samedi 2 mai 2026.
Bourges
Femme Vie Liberté
16 Rue Jacques Cœur Bourges Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Le Théâtre Avaricum présente Femme, Vie, Liberté au Théâtre Jacques Cœur une lecture jouée et musicale poignante en soutien aux femmes iraniennes résistantes et à leur combat pour la liberté.
Le Théâtre Jacques Cœur accueille une représentation culturelle et solidaire proposée par la compagnie Avaricum. Ce spectacle, intitulé Femme, Vie, Liberté , s’articule autour d’un montage de textes littéraires d’autrices iraniennes contemporaines, mis en scène par Lili Lafay. Six comédiens-lecteurs partagent ces récits qui illustrent des parcours de vie et de résistance.
L’expérience est sublimée par les musiques et chansons traditionnelles interprétées par Pierre-Yves Clémot, créant une résonance profonde avec le récit. Ce spectacle, mêlant théâtre et musique, est organisé au profit d’Amnesty International.
Billetterie uniquement sur place le soir du spectacle (chèques ou espèces). 10 .
16 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 20 48 68 theatre.avaricum@gmail.com
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English :
Théâtre Avaricum presents Femme, Vie, Liberté (Woman, Life, Freedom) at Théâtre Jacques C?ur: a poignant staged and musical reading in support of Iranian women resisters and their fight for freedom.
L’événement Femme Vie Liberté Bourges a été mis à jour le 2026-04-24 par OT BOURGES
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