Femme Vie & Liberté Bourges
Femme Vie & Liberté Bourges samedi 2 mai 2026.
Bourges
Femme Vie & Liberté
16 Rue Jacques Cœur Bourges Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Le théâtre Jacques Cœur à Bourges accueille la soirée Femme Vie Liberté , portée par la troupe Théâtre Avaricum.
Ce rendez-vous artistique et engagé rend hommage aux femmes iraniennes résistantes à travers un programme mêlant lectures, jeu théâtral et musique, avec la participation du musicien Pierre-Yves Clémot.
Proposée au profit d’Amnesty International, cette soirée invite à la réflexion et à la solidarité dans un cadre culturel accessible à tous.
Billetterie sur place le soir du spectacle. 10 .
16 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 20 48 68 theatre.avaricum@gmail.com
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English :
The Théâtre Jacques C?ur in Bourges hosts the Femme Vie Liberté evening, brought to life by the Théâtre Avaricum troupe.
L’événement Femme Vie & Liberté Bourges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT BOURGES
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