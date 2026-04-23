Bourges

Femme Vie Liberté

16 Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Le Théâtre Avaricum présente Femme, Vie, Liberté au Théâtre Jacques Cœur une lecture jouée et musicale poignante en soutien aux femmes iraniennes résistantes et à leur combat pour la liberté.

Le Théâtre Jacques Cœur accueille une représentation culturelle et solidaire proposée par la compagnie Avaricum. Ce spectacle, intitulé Femme, Vie, Liberté , s’articule autour d’un montage de textes littéraires d’autrices iraniennes contemporaines, mis en scène par Lili Lafay. Six comédiens-lecteurs partagent ces récits qui illustrent des parcours de vie et de résistance.

L’expérience est sublimée par les musiques et chansons traditionnelles interprétées par Pierre-Yves Clémot, créant une résonance profonde avec le récit. Ce spectacle, mêlant théâtre et musique, est organisé au profit d’Amnesty International.

Billetterie uniquement sur place le soir du spectacle (chèques ou espèces). 10 .

16 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 20 48 68 theatre.avaricum@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Théâtre Avaricum presents Femme, Vie, Liberté (Woman, Life, Freedom) at Théâtre Jacques C?ur: a poignant staged and musical reading in support of Iranian women resisters and their fight for freedom.

L’événement Femme Vie Liberté Bourges a été mis à jour le 2026-04-24 par OT BOURGES