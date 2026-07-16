Femmes agricoles, COMPA, le Musée de l’agriculture, Mainvilliers

Informations pratiques

Femmes agricoles 13 mai – 1 octobre 2027 COMPA, le Musée de l’agriculture Eure-et-Loir

Tarifs

Adultes : 5€

Étudiants, enseignants, séniors, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap : 3€

Groupes > 10 pers. : 3€

6-18 ans : 2€

Moins de 6 ans, scolaires, presse, carte ICOM : Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-13T10:00:00+02:00 – 2027-05-13T12:30:00+02:00

Fin : 2027-10-01T10:00:00+02:00 – 2027-10-01T12:30:00+02:00

Cette exposition met en lumière des photographies de femmes agricultrices et participe à la transmission de la mémoire paysanne. Conçue en partenariat avec des élèves d’un lycée agricole d’Eure-et-Loir, l’exposition s’inscrit pleinement dans le cadre du bicentenaire de la photographie comme outil de témoignage, de mémoire et de reconnaissance. Elle interroge aussi la place des femmes en agriculture : quelles tâches qui étaient les leurs ? à quelles images sont-elles associées ? Et aujourd’hui, quelles représentations construisons-nous ?

Cette exposition vise à valoriser le travail photographique de Christian MALON consacré au monde rural et agricole et à porter un regard actuel sur ces images.

COMPA, le Musée de l’agriculture 1 rue Philarete Chasles, 28300 Mainvilliers Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237841500 http://www.lecompa.fr https://www.facebook.com/lecompa;https://www.instagram.com/compa_musee28/ Un musée de société, d’art(s) et histoire(s), de sciences et de techniques pour comprendre les liens indissociables entre agriculture, alimentation et environnement et la relation toujours renouvelée entre ville et campagne.

Expositions, conférence, spectacle vivant, ateliers, animations tout-petits… Venez découvrir nos activités ! Musée situé à 300m de la gare de Chartres, accès parking par le 1 rue Philarète Chasles à Mainvilliers.

Cette exposition met en lumière des photographies de femmes agricultrices et participe à la transmission de la mémoire paysanne. Conçue en partenariat avec des élèves d’un lycée agricole l’exposition…

©Christian Malon – Compa, le musée de l’agriculture