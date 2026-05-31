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FEMMES EN COLERE, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

FEMMES EN COLERE, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

FEMMES EN COLERE, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Saint-Pierre Martinique

Adresse : Nord Martinique

Ville : 97250 Saint-Pierre

Département : Martinique

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : Entrée gratuite / Réservation obligatoire au 0696 35 56 66

FEMMES EN COLERE Samedi 30 mai, 19h00 Saint-Pierre Martinique Martinique

Entrée gratuite / Réservation obligatoire au 0696 35 56 66

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T01:00:00+02:00 – 2026-05-31T05:59:00+02:00
Fin : 2026-05-31T01:00:00+02:00 – 2026-05-31T05:59:00+02:00

Dans une salle de délibération, six jurés doivent décider du sort d’une femme accusée d’avoir violemment agressé ses violeurs.

Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique
C’est un huis clos brûlant, au rythme haletant qui interroge notre rapport à la justice, à la réparation et à la parole des femmes.

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